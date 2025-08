Spilinga, il comune assume i Tis. Marasco: «Una scelta di responsabilità sociale»

Il Comune di Spilinga prosegue nel percorso di inclusione sociale e riconoscimento del valore professionale dei Tirocinanti per l’Inclusione Sociale (TIS) della Regione Calabria.

Dopo aver assunto già da due anni due tirocinanti, l’Amministrazione comunale ha deliberato l’assunzione di altri due Tis, portando a quattro il numero totale di ex tirocinanti oggi regolarmente inquadrati nell’organico comunale.



«Abbiamo deciso di agire – sottolinea il sindaco Marasco e tutta l’amministrazione – gia da qualche anno, non solo per dare una risposta concreta a chi da anni lavora con dedizione e professionalità nei nostri uffici e servizi, ma anche per lanciare un segnale chiaro: il lavoro va riconosciuto, soprattutto quando è svolto con impegno e serietà».

L’Amministrazione comunale ha infatti riconosciuto e valorizzato negli anni l’impegno di ciascuno dei tirocinanti, apprezzandone l’applicazione, la crescita professionale e il senso di responsabilità dimostrati.

«Questa decisione riflette una visione politica orientata alla giustizia sociale, all’efficienza amministrativa e al rispetto della dignità del lavoro. Il Comune di Spilinga – conclude la nota dirmata dal Palazzo di Città – auspica che altri enti locali seguano questa direzione, valorizzando competenze già formate e radicate nei territori».