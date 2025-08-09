Fissata la data delle elezioni regionali in Calabria: si torna alle urne domenica 5 e lunedì 6 ottobre

Il dado è tratto: seggi aperti in Calabria domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Lo rende noto Filippo Pietropaolo, vice presidente della Regione.

«Ho appena firmato il decreto – si legge nella nota – con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria. Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare».

Com’è noto, il ritorno alle urne si rende necessario a causa delle dimissioni del presidente Roberto Occhiuto all’indomani dell’inchiesta ce l’ha coinvolto, anche se il governatore ha sempre detto che la decisione di lasciare non deriva dalla bufera giudiziaria che si è abbattuta sulla Cittadella, quanto dalla volontà di non farsi logorare politicamente in attesa della scadenza naturale del mandato.