«Tropea meta internazionale ma con un ospedale da scandalo», la denuncia di Fratelli d’Italia che punta il dito contro Regione e Asp

«La situazione dell’Ospedale di Tropea è ormai giunta a un punto critico. Una struttura che dovrebbe rappresentare un presidio sanitario di eccellenza per l’intera Costa degli Dei, soprattutto nel pieno della stagione turistica, oggi versa in condizioni drammatiche e inaccettabili». A lanciare un nuovo allarme sul nosocomio tropeano è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Carmine Sicari. La politica torna dunque ad accendere i riflettori sulla struttura sanitaria, ponendo l’accento sulle maggiori criticità e chiedendo interventi immediati affinché si possano dare a residenti e turisti risposte concrete e adeguate.

«Reparti chiusi o accorpati, personale ridotto al minimo, carenze strutturali evidenti, attrezzature insufficienti o non funzionanti: l’elenco delle criticità è lungo e dolorosamente noto ai cittadini e ai professionisti sanitari che ogni giorno si trovano a operare in un contesto di grave emergenza organizzativa e logistica», spiega Sicari. «Tropea, perla del turismo calabrese e meta internazionale, non può – denuncia l’esponente di Fdi – continuare a subire l’umiliazione di un sistema sanitario che la penalizza e la marginalizza. Chi vive qui e chi sceglie di trascorrere le vacanze nel nostro territorio ha diritto a servizi sanitari sicuri, efficienti e tempestivi. Non si può più far finta di nulla».

Fratelli d’Italia passa quindi a denunciare «con fermezza il silenzio e l’inerzia delle istituzioni competenti. La Regione Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale non possono continuare a ignorare le richieste che provengono da cittadini, operatori sanitari, amministratori locali e associazioni. È tempo di risposte concrete». Queste in particolari le richieste avanzate: «Il potenziamento del personale medico e infermieristico, ormai allo stremo; l’adeguamento tecnologico delle strutture e delle attrezzature diagnostiche; la riattivazione dei reparti chiusi e una pianificazione seria dei servizi ospedalieri; la garanzia del Pronto Soccorso attivo, efficiente e dotato dei mezzi necessari per rispondere alle emergenze».

«L’Ospedale di Tropea non è una questione locale: è una priorità regionale. Come coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – conclude Carmine Sicari – mi farò portavoce di questa emergenza nei confronti dei nostri rappresentanti in Consiglio regionale e in Parlamento. Il nostro partito continuerà a lavorare affinché la sanità calabrese torni a essere un diritto garantito e non una lotta quotidiana per la sopravvivenza. È tempo di mettere fine a questo scandalo. Tropea merita rispetto. I suoi cittadini meritano salute, sicurezza e dignità».