Bilancio e stabilizzazione Tis, si riprova: Consiglio provinciale convocato il 16 agosto. Pd: «Basta giochi di potere»

Il presidente dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, ha accolto la richiesta di un Consiglio incentrato all’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e degli equilibri di bilancio propedeutici alla stabilizzazione dei 34 tirocinanti d’inclusione sociale avanzata dai consiglieri provinciali Nicola Lasorba, Vincenzo Lentini, Antonino Schinella e Carmine Mangiardi. La seduta straordinaria si terrà in prima convocazione il 16 agosto alle ore 8:30 e poi il giorno successivo alle ore 9:30.

Sulla vicenda lo stesso Pd, attraverso una nota congiunta della segretaria provinciale del Pd, Teresa Esposito, e del consigliere provinciale dem Antonino Schinella si era così espresso: «La drammatica situazione dei 34 tirocinanti (Tis) della Provincia di Vibo Valentia non può più essere strumentalizzata per finalità politiche di parte. Il Partito democratico vibonese lo ribadisce con forza: l’amministrazione di centrodestra sta dimostrando un grave e pericoloso immobilismo, con la politica al servizio di beghe e battaglie di basso cabotaggio che mettono a rischio il futuro di tante persone e delle rispettive famiglie». Questo è quanto hanno dichiarato in un comunicato stampa congiunto la segretaria provinciale del Pd, Teresa Esposito, e il consigliere provinciale dem Antonino Schinella. «Non possiamo sottacere al dolore e alla preoccupazione dei tirocinanti che rischiano un licenziamento immediato se non si procederà celermente all’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, senza la quale non sarà possibile stabilizzare questi lavoratori fondamentali per il funzionamento degli Enti provinciali e comunali».

«Rimaniamo sbigottiti dalle becere posizioni di Forza Italia e dei centristi, che, pur di “vincere” una battaglia politica meramente strumentale – prosegue la nota stampa del Pd -, rischiano di far perdere la vera guerra: quella della tutela dei diritti del lavoro e della tenuta economico-sociale della Provincia. Chiediamo a tutte le forze politiche di mettere da parte personalismi e contrapposizioni ideologiche e di assumersi la responsabilità che il momento impone. Ed è per questo che ci siamo fatti promotori di una richiesta perentoria indirizzata al presidente della Provincia al quale abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio provinciale chiamato ad approvare i documenti contabili, propedeutici e necessari alla stabilizzazione dei 34 tirocinanti. Chiediamo onestà intellettuale e la capacità di distinguere le beghe di parte dalle reali necessità di gruppi di persone e dalle pratiche indispensabili per il buon funzionamento dell’intera Provincia e dei suoi Comuni».

«Proviamo a essere umani, prima ancora che politici. Solo così si può evitare di far naufragare il lavoro di decine di famiglie innocentemente ostaggio di giochi di potere. E se ancora qualcuno crede che la politica odierna possa essere solo un campo di lotte senza regole, il Partito democratico invita queste persone a fare un gesto di dignità politica: dimettersi. La Provincia di Vibo Valentia merita rispetto, concretezza e la capacità di guardare al bene comune. Per questo – conclude l’intervento di Esposito e Schinella – il Pd continuerà a lottare, con forza e determinazione, per la stabilizzazione dei Tis e per un’amministrazione finalmente responsabile e vicina ai bisogni della propria comunità».