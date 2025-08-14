Bilancio e stabilizzazione Tis, si riprova: Consiglio provinciale convocato il 16 agosto. Pd: «Basta giochi di potere»
La scorsa seduta si era conclusa con un nulla di fatto dopo l'abbandono dell'aula da parte di diversi consiglieri in aperta polemica con il presidente L'Andolina. Il nuovo incontro richiesto con urgenza da Lasorba, Lentini, Schinella e Mangiardi
Il presidente dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, ha accolto la richiesta di un Consiglio incentrato all’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e degli equilibri di bilancio propedeutici alla stabilizzazione dei 34 tirocinanti d’inclusione sociale avanzata dai consiglieri provinciali Nicola Lasorba, Vincenzo Lentini, Antonino Schinella e Carmine Mangiardi. La seduta straordinaria si terrà in prima convocazione il 16 agosto alle ore 8:30 e poi il giorno successivo alle ore 9:30.
Sulla vicenda lo stesso Pd, attraverso una nota congiunta della segretaria provinciale del Pd, Teresa Esposito, e del consigliere provinciale dem Antonino Schinella si era così espresso: «La drammatica situazione dei 34 tirocinanti (Tis) della Provincia di Vibo Valentia non può più essere strumentalizzata per finalità politiche di parte. Il Partito democratico vibonese lo ribadisce con forza: l’amministrazione di centrodestra sta dimostrando un grave e pericoloso immobilismo, con la politica al servizio di beghe e battaglie di basso cabotaggio che mettono a rischio il futuro di tante persone e delle rispettive famiglie». Questo è quanto hanno dichiarato in un comunicato stampa congiunto la segretaria provinciale del Pd, Teresa Esposito, e il consigliere provinciale dem Antonino Schinella. «Non possiamo sottacere al dolore e alla preoccupazione dei tirocinanti che rischiano un licenziamento immediato se non si procederà celermente all’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, senza la quale non sarà possibile stabilizzare questi lavoratori fondamentali per il funzionamento degli Enti provinciali e comunali».
«Rimaniamo sbigottiti dalle becere posizioni di Forza Italia e dei centristi, che, pur di “vincere” una battaglia politica meramente strumentale – prosegue la nota stampa del Pd -, rischiano di far perdere la vera guerra: quella della tutela dei diritti del lavoro e della tenuta economico-sociale della Provincia. Chiediamo a tutte le forze politiche di mettere da parte personalismi e contrapposizioni ideologiche e di assumersi la responsabilità che il momento impone. Ed è per questo che ci siamo fatti promotori di una richiesta perentoria indirizzata al presidente della Provincia al quale abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio provinciale chiamato ad approvare i documenti contabili, propedeutici e necessari alla stabilizzazione dei 34 tirocinanti. Chiediamo onestà intellettuale e la capacità di distinguere le beghe di parte dalle reali necessità di gruppi di persone e dalle pratiche indispensabili per il buon funzionamento dell’intera Provincia e dei suoi Comuni».
«Proviamo a essere umani, prima ancora che politici. Solo così si può evitare di far naufragare il lavoro di decine di famiglie innocentemente ostaggio di giochi di potere. E se ancora qualcuno crede che la politica odierna possa essere solo un campo di lotte senza regole, il Partito democratico invita queste persone a fare un gesto di dignità politica: dimettersi. La Provincia di Vibo Valentia merita rispetto, concretezza e la capacità di guardare al bene comune. Per questo – conclude l’intervento di Esposito e Schinella – il Pd continuerà a lottare, con forza e determinazione, per la stabilizzazione dei Tis e per un’amministrazione finalmente responsabile e vicina ai bisogni della propria comunità».