Più Europa in visita al Carcere di Vibo dopo l’aggressione a un agente penitenziario: «Manca assistenza psicologica per i dipendenti»

Oggi una delegazione di Più Europa, sezione di Vibo Valentia, guidata dal membro della direzione nazionale del partito e sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, ha effettuato un sopralluogo ispettivo nella Casa Circondariale di Vibo Valentia con lo scopo di verificare lo stato della struttura detentiva. «L’iniziativa, portata avanti ogni anno da Più Europa nel periodo di Ferragosto – si legge nella nota stampa a margine del sopralluogo -, si pone come un’azione di monitoraggio per garantire a operatori e detenuti dignitose condizioni di lavoro e di detenzione, in un momento critico dovuto alle alte temperature. In particolare, la visita ispettiva si è resa ancor più necessaria dopo l’aggressione subita la scorsa settimana da un agente penitenziario della struttura».

Su questo episodio e su quanto emerso durante il sopralluogo, si è espressa Caterina Forelli, presidente del gruppo di Più Europa Vibo Valentia: «Abbiamo colto l’occasione per esprimere solidarietà al personale della struttura, al quale va anche un ringraziamento per averci accompagnati durante l’ispezione. La situazione all’interno del carcere presenta alcune criticità sulle quali è necessario intervenire: l’assenza di una figura medica di psichiatria in pianta organica, apparecchiature mediche non utilizzate per assenza delle licenze software, la mancanza di un percorso continuativo di sostegno psicologico per gli agenti e prezzi medi della spesa decisamente troppo elevati». Ad accompagnare la delegazione, prosegue il comunicato, «è stato il consigliere regionale Raffaele Mammoliti (Pd), che ha risposto all’appello del partito contribuendo con responsabilità a un momento di controllo e confronto diretto con il personale penitenziario e i detenuti, cogliendo in particolar modo lo spirito radicale dell’iniziativa portata avanti».



«Ci teniamo a ringraziare sinceramente il consigliere regionale Mammoliti per aver accolto il nostro appello. Ogni anno a Ferragosto Più Europa rinnova questa iniziativa e la presenza delle istituzioni è fondamentale per tenere alta l’attenzione sulle condizioni degli operatori e dei detenuti all’interno delle carceri italiane», ha poi affermato Signoretta. «Più Europa – conclude poi la nota stampa – continuerà a vigilare sul rispetto dei diritti all’interno del carcere e sulle condizioni lavorative degli operatori impiegati al loro interno, proseguendo la propria azione politica per garantire il corretto funzionamento del sistema detentivo. Ulteriori elementi specifici in ambito sanitario emersi durante la visita ispettiva verranno portati all’attenzione della Conferenza dei sindaci, prevista il 26 agosto, dallo stesso Signoretta».