Tridico a un passo dalla candidatura alla presidenza della Regione per il centrosinistra. E sui social scrive: «Calabria mia, terra mia»

Pasquale Tridico a un passo dall’ufficializzazione della candidatura alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra. L’ex presidente dell’Inps, europarlamentare del Movimento cinque stelle, ha pubblicato un post social che sembra rappresentare la stura alla sua candidatura: una foto di famiglia con una grande tavolata e il commento: «Calabria mia, terra mia». Appena tre parole che in altre circostanze sarebbero rimaste nel novero di un messaggio squisitamente privato, ma che adesso assumo un significato politico ben preciso.

Sul nome di Tridico la convergenza della coalizione che sfiderà il centrodestra di Roberto Occhiuto è pressoché unanime. L’unica cosa che ancora manca è l’accettazione ufficiale della candidatura da parte del diretto interessato. Un Sì che, dunque, sembra essere sempre più vicino, forse solo questione di ore. Intanto, il suo post è stato condiviso dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, un altro segnale del possibile imminente annuncio.