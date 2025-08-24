Carenza idrica alla stazione di Vibo-Pizzo, Cuore Vibonese: «Comune e Sorical complici di un disastro, 70 famiglie senz’acqua da giorni»

Il gruppo consiliare informa che il problema riguarda anche la struttura dello scalo ferroviario: «Un fatto gravissimo e inaccettabile, trattano l’acqua come fosse un lusso»

Da venerdì scorso più di settanta famiglie della zona stazione di Vibo-Pizzo sono senza acqua. Una situazione che coinvolge circa duecento cittadini denunciata dal gruppo consiliare Cuore Vibonese. Secondo Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria si tratta di «un fatto gravissimo e inaccettabile».

«Duecento cittadini – tra cui bambini e persone allettate – vivono senza acqua, impossibilitati a lavarsi, cucinare o garantire l’igiene personale, in pieno contrasto con i diritti fondamentali dei cittadini – affermano i consiglieri. La soluzione tecnica sarebbe semplice: basterebbe aprire le saracinesche e ripristinare l’erogazione. Ma Comune e Sorical continuano a giocare al rimpallo di responsabilità. Il Comune scarica su Sorical, Sorical rimanda al Comune. E i cittadini? Privati dell’acqua e presi in giro».

«Anche la stazione ferroviaria è rimasta senz’acqua, con i bagni chiusi: un biglietto da visita indecoroso per chi arriva in città – prosegue il gruppo consiliare -. Operai pronti a intervenire si sono fermati perché nessuno decide chi deve autorizzare cosa. Un teatrino grottesco che umilia Vibo e lascia a secco un’intera comunità».

«E mentre le famiglie subiscono questa privazione intollerabile, la giunta comunale sembra affaccendata in ben altro: quasi tutti gli assessori hanno la testa alle prossime elezioni regionali. Il sindaco intende paralizzare l’attività amministrativa per due mesi? Se gli assessori vogliono correre alle regionali, allora il sindaco li revochi subito dalle loro funzioni. Diversamente, la città sarà bloccata da una giunta distratta, assente e totalmente inadeguata», continua Cuore Vibonese.

«Quello che sta accadendo non è solo un disservizio: è interruzione di pubblico servizio, gravissima e inaccettabile. Comune e Sorical stanno negando un diritto fondamentale, trattando l’acqua – bene essenziale e non opzionale – come se fosse un lusso da concedere o negare a piacimento. Il Comune e Sorical voltano le spalle ai cittadini: a Vibo oggi il diritto all’acqua è solo un miraggio, non un servizio», conclude la nota di Cuore Vibonese.