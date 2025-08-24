Sinistra Italiana lancia l’allarme sulla sorte dei 25 milioni che avrebbero dovuto finanziare i lavori all’ospedale di Vibo

La federazione provinciale del partito sollecita risposte alla Conferenza dei sindaci in programma il 26 agosto: «Occhiuto si è dimesso, ma i soldi per l’ammodernamento dello Jazzolino che fine hanno fatto?»

Che fine hanno fatto i lavori allo Jazzolino? Ma soprattutto: i 25 milioni di euro a disposizione sono andati persi? Sono le domande che si pone Sinistra Italiana, che con una nota del segretario della Federazione di Vibo Valentia, Fortunato Petrolo, solleva nuovamente la questione.

«In occasione della prima riunione della Conferenza dei sindaci guidata dal primo cittadino di Mileto, Fortunato Salvatore Giordano – si legge nel documento -, Sinistra italiana aveva sollevato dei dubbi ed espresso preoccupazione sulle dichiarazioni del commissario Piscitelli, che giustificava il mancato avvio dei lavori sull’Ospedale Jazzolino per la messa in sicurezza dei lavori di adeguamento sismico ed energetico. In quella occasione lo stesso commissario, aveva assicurato che i lavori sarebbero stati consegnati alla ditta incaricata entro il 5/6 marzo 2025, dichiarando che se fosse venuto meno il finanziamento di 25 milioni di euro previsto dal Pnrr, a causa del mancato rispetto della consegna dei lavori entro il 28 febbraio2025, la Regione Calabria avrebbe provveduto in tempi stretti a finanziare il progetto per la realizzazione delle opere, attraverso il Fondo di Coesione e Sviluppo».

Da quella conferenza dei sindaci, sottolinea Petrolo, sono trascorsi sei mesi ma «ad oggi la stessa conferenza dei sindaci non ha dato nessun cenno in merito a questa vicenda, nonostante il comitato ristretto dei sindaci avesse avuto la possibilità di chiedere alla terna commissariale, e al commissario alla sanità nonché presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, oggi dimissionario da tutte e due gli incarichi di governo, di acquisire notizie sullo stato del finanziamento previsto dal Pnrr, e dal fondo di coesione e sviluppo, cosi come annunciato dal commissario Piscitelli».

Da qui la nuova richiesta della federazione vibonese del partito di sapere «i motivi per i quali non sono state avanzate chiarimenti ai commissari Asp e della sanità regionale». In particolare, Sinistra italiana chiede alla Conferenza dei sindaci convocata per martedì 26 agosto, «di farsi portavoce delle istanze dei propri i cittadini amministrati e di fare chiarezza chiedendo alla terna commissariale che fine abbia fatto il finanziamento del Pnrr di 25 milioni previsti per il risanamento sismico/energetico dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e se vi sono comunicazioni epistolari fra regione e Asp in merito al finanziamento promesso dalla Regione Calabria dal Fondo di Coesione e Sviluppo».