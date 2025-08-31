Elezioni regionali, il Movimento 5 stelle diffonde la lista dei candidati: ecco chi sono i vibonesi

Il Movimento 5 stelle è il primo partito in Calabria che ufficializza i nomi dei possibili candidati alle Regionali del 5 e 6 ottobre. È stato reso noto, infatti, l’elenco dei nomi che ora saranno sottoposti al vaglio degli iscritti. Due i potenziali candidati vibonesi: l’attuale assessore comunale all’Ambiente, Marco Miceli, e una giovane attivista presumibilmente di Tropea (dove si è diplomata), Chiara Patertì. Estremamente scarno d’informazioni, infatti, è il suo curriculum allegato al documento ufficiale del Movimento. Gli unici elementi desumibili sono che si è diplomata nel 2015 e ostenta “spirito di gruppo, con ottime capacità comunicative, di ascolto e assistenza”, oltre a “un’ottima capacità di usare Office e navigare in Internet”. Tutte le altre voci, a cominciare dalle esperienze professionali, sono vuote.

Il messaggio di Conte

Ad accompagnare l’elenco di quelle che una volta si chiamavano “parlamentarie”, c’è un messaggio del leader nazionale Giuseppe Conte: «Cari amici, il 5 e il 6 ottobre saremo chiamati ad affrontare le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria. In coalizione con il fronte progressista sosterremo come candidato presidente il nostro Pasquale Tridico.

Il Movimento 5 Stelle, come sempre unico nel panorama politico, ha consentito a tutti i propri iscritti di proporre la propria autocandidatura per la composizione delle liste provinciali per dette elezioni regionali. D’intesa con la coordinatrice regionale, che ha preventivamente attivato un confronto con i coordinatori provinciali, i portavoce eletti e i rappresentanti dei gruppi territoriali, attingendo alle proposte di autocandidatura pervenute o integrandole ove necessario, rispettando gli obblighi di rappresentanza di genere imposti dalla legge, i requisiti per la candidatura previsti dal nostro Codice etico, l’esigenza di rappresentare le varie aree del territorio in modo armonico e di valorizzare al massimo le competenze degli stessi iscritti, sia al fine di rendere dette liste maggiormente competitive che di garantire la presentazione in ogni circoscrizione, abbiamo delineato le seguenti proposte di liste di candidati per ciascuna circoscrizione che potete qui consultare». A seguire, la foto con tutti i nomi che pubblichiamo sotto (oppure è possibile scaricare qui il Pdf).

«Gli iscritti al Movimento della Regione Calabria, con iscrizione da almeno 6 mesi in corso di validità, potranno votare per la proposta di liste circoscrizionali relative alla propria Regione. In caso di non approvazione della proposta, si procederà immediatamente al metodo alternativo della votazione individuale tra le proposte di autocandidatura pervenute, con la conseguenza che le liste saranno composte, a seguito di detta votazione, seguendo l’ordine decrescente del numero di preferenze ricevute nel rispetto degli obblighi di rappresentanza di genere previsti dalla legge.

In ogni caso fino al giorno di presentazione delle liste i candidati potranno essere oggetto di ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti e in caso negativo saranno esclusi dalle liste».

Infine, l’appello agli iscitti a votare la lista proposta, dalle 10 alle 22 di domani 1° settembre: «Ai sensi dell’art. 7, lett. e), e dell’art. 10, lett. a), dello Statuto, non possono votare gli Iscritti da meno di 6 (sei) mesi, gli Iscritti nel periodo di sospensione (anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi dall’Associazione, ancorché con provvedimento non definitivo, ed i Sostenitori. Nel caso in cui in prossimità della scadenza del termine per la presentazione della lista dovessero presentarsi situazioni impreviste e/o eccezionali tali da pregiudicare il regolare deposito della lista, adotterò ogni determinazione utile a consentire al MoVimento la regolare presentazione della lista». Firmato, il presidente Conte.