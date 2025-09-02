A Vibo torna la Festa dell’Unità, due giorni di dibattiti organizzati dal Pd: tra gli ospiti Pasquale Tridico

Il candidato a presidente della Regione apre la campagna elettorale in piazza Luigi Razza. Tra il 5 e il 6 settembre interverranno anche parlamentari e il segretario dem calabrese Nicola Irto

La Federazione provinciale del Partito Democratico e il circolo di Vibo Valentia hanno organizzato anche quest’anno la Festa dell’Unità, che si terrà il 5 e 6 settembre in piazza Luigi Razza. Diversi gli interventi in programma, dal candidato a presidente della Regione Pasquale Tridico al segretario regionale del partito Nicola Irto, fino al sindaco della città Enzo Romeo.

«Due giornate di confronto, partecipazione e comunità – piegano la segretaria provinciale dem Teresa Esposito e il segretario cittadino Gernando Marasco -, che vedranno la presenza di dirigenti locali e regionali del Partito democratico, di parlamentari, del segretario regionale e di numerosi ospiti che animeranno dibattiti, presentazioni di libri ed eventi musicali. Si parlerà di regionalismo, questione di genere, riforma della giustizia, del dramma del popolo palestinese; ovviamente sarà dedicato spazio alla nostra Calabria e alle imminenti elezioni regionali, con la presenza, tra gli altri, del prof Pasquale Tridico, candidato presidente dell’area progressista. Invitiamo cittadini, simpatizzanti e militanti a partecipare a questo importante appuntamento di dibattito e festa democratica». Di seguito il programma completo.