Comune di Vibo, i consiglieri Sergio Barbuto e Antonio Scuticchio aderiscono a Sinistra Italiana

Continua nel Vibonese il radicamento sul territorio di Sinistra Italiana, guidata dal segretario provinciale Fortunato Petrolo.

Ad aderire all’organizzazione politica – che assieme a “Europa Verde” compone l’Alleanza verdi e Sinistra (Avs) – sono stati i consiglieri del Comune di Vibo Valentia Sergio Barbuto e Antonio Scuticchio.

L’adesione di Barbuto e Scuticchio – è scritto in un comunicato stampa a firma del segretario Franco Petrolo – «fanno seguito ad altre iscrizioni di consiglieri comunali del territorio, di cittadini, nonché di esponenti del mondo del lavoro, delle professioni, dell’associazionismo e dell’attivismo sindacale e sociale che hanno aderito, negli ultimi mesi, nella realtà provinciale di Vibo Valentia, a Sinistra Italiana. Persone libere che si ispirano a valori progressisti e intendono fare del Vibonese, della Calabria e dell’Italia un paese più giusto e solidale».

