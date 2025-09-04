Regionali, certi altri due candidati vibonesi a sostegno di Tridico: ecco chi sono
Si va componendo il quadro in vista della finestra temporale che si apre domani fino a sabato per depositare gli elenchi definitivi
Mentre si affievolisce il tempo per dare ufficialità alle liste – che potranno essere depositate da domani, venerdì 5 settembre (ore 8) fino a sabato entro le 12 – altri due nomi vibonesi entrano ufficialmente in corsa per le Regionali del 5 e 6 ottobre. Si tratta di due candidati della Lista Tridico presidente Circoscrizione Centro: il neurologo Francesco del Giudice e l’ex presidente del Consiglio comunale di Serra San Bruno, Maria Rosaria Franzè.
A completare la lista a sostegno del candidato del centrosinistra, sempre con riferimento alla Circoscrizione centro, ci sono poi Paola Petronio (Lamezia), Angela Cristina Medaglia (Lamezia), Monica Nardi (Cosenza), Vincenzo Bruno (Vallefiorita) Giovanni Primerano (Davoli) e Filippo Sestito (Catanzaro).