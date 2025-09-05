E arriva anche la lista del Pd per la circoscrizione Centro, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. I dem hanno depositato i nomi dei candidati alla Corte d’Appello di Catanzaro, dando ufficialità. Come previsto, i vibonesi in corsa sono l’ex sindaco di Serra San Bruno Luigi Tassone e il consigliere regionale uscente Raffaele Mammoliti. Gli altri candidati della circoscrizione che comprende Vibo, Catanzaro e Crotone sono Alessandra Pugliese e Leo Barberio (entrambi di Crotone), Ernesto Alecci (Soverato), Amalia Bruni (Bruni), Giusi Iemma (vice sindaca di Catanzaro) e Elisabeth Sacco (sindaca di Borgia).