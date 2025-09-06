Elezioni Calabria, tre le liste azzurre: 4 i vibonesi in corsa. Comito candidato in Occhiuto Presidente, De Pinto (ex Lega) in Forza Azzurri

Sono 3 le liste direttamente ispirate da Forza Italia a sostegno di Roberto Occhiuto, su un totale di 8 che compongono la coalizione elettorale del centrodestra in vista delle lezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

«Forza Italia Calabria presenta con orgoglio le proprie liste – si legge in una nota del segretario regionale del partito, Francesco Cannizzaro -, frutto di un attento lavoro di ascolto, confronto e condivisione con i territori. Con Roberto e gli altri dirigenti abbiamo inteso ampliare e rafforzare una squadra già rodata, ben radicata in tutta la regione, competente ed equamente rappresentativa di ciascuna area di Calabria e, soprattutto, pronta a raccogliere di nuovo le sfide che attendono la nostra amata terra, dando continuità progettuale e programmatica agli importanti obiettivi raggiunti ed a quelli che intendiamo raggiungere».



Le liste messe in campo da Occhiuto sono quelle di Forza Italia, Forza Azzurri e Occhiuto Presidente. Quattro ii vibonesi in corsa: l’avvocato Maria Grazia Pianura, il consigliere regionale uscente Michele Comito, Antonia Fiamingo e l’imprenditore Cosimo “Mino” De Pinto, recentemente fuoriuscito in polemica dalla Lega dopo l’ingresso e la candidatura per il partito di Salvini dell’ex sindaco di Vibo Maria Limardo.

Ecco la composizione per la circoscrizione Centro, quella che comprende i collegi di Vibo, Catanzaro e Crotone.

Lista Forza Italia

Talerico Antonello Aiello Elisabetta Fera Maria Ylenia Ferrari Sergio Grandinetti Dionesi Antonella Pianura Maria Grazia Polimeni Marco Russo Saverio

Lista Forza Azzurri

Afflitto Francesco Mascaro Salvatore Caddeo Carla Crapella Patrizia De Pinto Cosimo “Mino” De Vita Giuseppe Mungo Antonio Staropoli Giuseppina

Lista Occhiuto Presidente