Elezioni Calabria, tre le liste azzurre: 4 i vibonesi in corsa. Comito candidato in Occhiuto Presidente, De Pinto (ex Lega) in Forza Azzurri
Tutti i nomi degli aspiranti consiglieri regionali che competeranno nella circoscrizione Centro nelle formazioni ispirate direttamente dal governatore uscente e dal suo partito
Sono 3 le liste direttamente ispirate da Forza Italia a sostegno di Roberto Occhiuto, su un totale di 8 che compongono la coalizione elettorale del centrodestra in vista delle lezioni regionali del 5 e 6 ottobre.
«Forza Italia Calabria presenta con orgoglio le proprie liste – si legge in una nota del segretario regionale del partito, Francesco Cannizzaro -, frutto di un attento lavoro di ascolto, confronto e condivisione con i territori. Con Roberto e gli altri dirigenti abbiamo inteso ampliare e rafforzare una squadra già rodata, ben radicata in tutta la regione, competente ed equamente rappresentativa di ciascuna area di Calabria e, soprattutto, pronta a raccogliere di nuovo le sfide che attendono la nostra amata terra, dando continuità progettuale e programmatica agli importanti obiettivi raggiunti ed a quelli che intendiamo raggiungere».
Le liste messe in campo da Occhiuto sono quelle di Forza Italia, Forza Azzurri e Occhiuto Presidente. Quattro ii vibonesi in corsa: l’avvocato Maria Grazia Pianura, il consigliere regionale uscente Michele Comito, Antonia Fiamingo e l’imprenditore Cosimo “Mino” De Pinto, recentemente fuoriuscito in polemica dalla Lega dopo l’ingresso e la candidatura per il partito di Salvini dell’ex sindaco di Vibo Maria Limardo.
Ecco la composizione per la circoscrizione Centro, quella che comprende i collegi di Vibo, Catanzaro e Crotone.
Lista Forza Italia
- Talerico Antonello
- Aiello Elisabetta
- Fera Maria Ylenia
- Ferrari Sergio
- Grandinetti Dionesi Antonella
- Pianura Maria Grazia
- Polimeni Marco
- Russo Saverio
Lista Forza Azzurri
- Afflitto Francesco
- Mascaro Salvatore
- Caddeo Carla
- Crapella Patrizia
- De Pinto Cosimo “Mino”
- De Vita Giuseppe
- Mungo Antonio
- Staropoli Giuseppina
Lista Occhiuto Presidente
- Comito Michele
- Ionà Emanuele
- Gaetano Salvatore
- Capellupo Filippo Antonio
- Fiamingo Antonia
- Lombardo Rosina
- Molinaro Maria
- Santacroce Frank Mario