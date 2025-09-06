Regionali, Bulzomì guida la lista dell’Udc nella circoscrizione Centro: 4 i vibonesi, c’è anche il sindaco di Nardodipace

In vista della tornata elettorale del 5 e 6 ottobre per il rinnovo del Consiglio regionale in Calabria, l’Udc schiera nella circoscrizione Centro il suo coordinatore regionale Salvatore Bulzomì, già consigliere subentrato da primo nei non eletti nel 2013.

Su otto candidati in totale, la metà sono vibonesi. Oltre a Bulzomì originario di Tropea, nella lista dell’Udc figurano Gerlando Cuffaro e Mariana Iannello, entrambi sempre di Tropea, e l’attuale sindaco di Nardodipace, Romano Loielo. Gli altri nomi sono Rosa Procopio (Catanzaro), Anna Pesce (Crotone), Vincenzo Fulvio Attisani (Cosenza) e Giuseppe Isabella (Lamezia Terme).