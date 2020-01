Regionali, il ministro Speranza a Vibo al fianco di Lo Schiavo

Il titolare del ministero della Salute prenderà parte ad un’iniziativa elettorale a sostegno della coalizione di centrosinistra in corsa per le elezioni del 26 gennaio

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà a Vibo Valentia sabato 18 gennaio per un incontro elettorale a sostegno della coalizione di centrosinistra guidata dal candidato alla presidenza della Regione Pippo Callipo. Il ministro Speranza, su invito del candidato al consiglio regionale nel collegio centro con la lista “Io resto in Calabria”, Antonio Lo Schiavo, sarà in città nell’ambito di una visita in Calabria che nella stessa giornata lo porterà anche a Reggio Calabria e Cosenza. Speranza incontrerà la stampa vibonese al 501 hotel alle ore 14.30. «La visita del ministro, nonché leader di Articolo 1 – Movimento democratici e progressisti, rappresenta un segnale di attenzione importante per tutta la Calabria e in particolare per la città di Vibo Valentia – ha detto il candidato al consiglio regionale Antonio Lo Schiavo -. In un momento di particolare delicatezza per la sanità regionale, e all’indomani della nomina dei nuovi commissari delle Aziende sanitarie provinciali, la presenza del ministro costituisce un segnale chiaro della volontà di cambiare decisamente passo in un ambito che per troppo tempo ha rappresentato un vero e proprio tallone d’Achille nei bilanci e nelle politiche regionali. È il momento di voltare pagina anche in questo settore strategico per la spesa pubblica ma soprattutto per la salute dei cittadini, e le elezioni regionali del 26 gennaio possono e devono costituire un’occasione irripetibile anche da questo punto di vista».