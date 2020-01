Elezioni regionali, iniziativa di Luigi Tassone a Vibo

Il sindaco di Serra San Bruno in campo con il Partito democratico: «Porteremo avanti un progetto nel segno della legalità»

Il candidato alla carica di consigliere regionale con la lista del Partito democratico Luigi Tassone incontrerà nella giornata di domani, sabato 18 gennaio, (ore 17, Hotel 501 di Vibo Valentia) gli amministratori e i cittadini per spiegare i motivi del suo impegno diretto alle prossime elezioni regionali e per illustrare le sue idee in riferimento allo sviluppo del territorio. La manifestazione “Nuove energie per la Calabria” sarà introdotta dal vicesegretario regionale dei Giovani democratici Giovanni Di Bartolo e prevede gli interventi del segretario della Federazione provinciale del Pd Enzo Insardà, del componente del coordinamento del Pd di Vibo Valentia Nando Marasco, della vicecapogruppo e del capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Vibo Valentia Azzurra Arena e Stefano Luciano. «Incontrare i cittadini – sostiene Tassone, a cui saranno affidate le conclusioni dell’evento – nel corso di una iniziativa programmatica e allo stesso tempo informativa e di riflessione rappresenta un ulteriore momento di confronto che si aggiunge all’attività quotidiana che ogni rappresentante politico deve svolgere con passione. Quella di far crescere la Calabria è una sfida non semplice, che può essere vinta se, in maniera convinta, porteremo avanti un progetto innovativo nel segno della legalità».