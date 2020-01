Regionali, Salvini a Serra San Bruno per la chiusura della campagna elettorale

Il leader leghista sarà nella città della Certosa mercoledì 22 gennaio. Annunciate contestazioni

Matteo Salvini sarà a Serra San Bruno mercoledì 22 gennaio. Il segretario nazionale della Lega ha infatti scelto, come ultime tappa della campagna elettorale delle elezioni regionali calabresi di domenica 26 gennaio, la “Città della Certosa” e il capoluogo di regione Catanzaro. Salvini sarà a Serra, in piazza Barillari, alle ore 10, mentre si recherà a Catanzaro, dove interverrà al Teatro comunale, alle 14.30. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia dell’intenzione da parte del leader leghista di visitare la Certosa, circostanza poi smentita dal priore dom Ignazio Iannizzotto che ha fatto sapere che nessuna richiesta era arrivata in tal senso. Ad accogliere Salvini saranno i militanti locali guidati dal referente cittadini Nicola Tassone ma non si esclude anche la presenza di contestatori che hanno già lanciato l’iniziativa #serranonsilega riunendosi nei giorni scorsi anche in un’assemblea pubblica.