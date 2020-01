Elezioni regionali, l’ex ministro Toninelli fa tappa a Vibo Marina

Prevista una visita alla Capitaneria di porto e un incontro con attivisti e candidati del Movimento cinque stelle al consiglio regionale

L’ex ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Danilo Toninelli sarà domani a Vibo Marina, in visita alla Capitaneria di porto. Al presidio navale incontrerà il comandante Giuseppe Spera per fare il punto sulla situazione dei finanziamenti in arrivo, destinati alla messa in sicurezza delle banchine e all’ampliamento dello scalo. L’arrivo di Toninelli è previsto per le 12.30. Successivamente s’intratterrà con gli attivisti vibonesi e i candidati al consiglio regionale della Calabria del MoVimento 5 Stelle e di Calabria civica, prima di ripartire in tour in direzione Gioia Tauro.