Elezioni regionali, Silvio Berlusconi atteso a Tropea

Il leader di Forza sarà nella Perla del Tirreno per dar man forte alla coalizione di centrodestra in vista dell’appuntamento del 26 gennaio. E a Vibo arriva la Meloni

di Pietro Bellantoni



Ci sarà anche Silvio Berlusconi al fianco di Jole Santelli. L’ex presidente del Consiglio e presidente di Forza Italia – riferiscono fonti autorevoli del partito azzurro – sarà in Calabria giovedì 23 gennaio. Berlusconi atterrerà a Lamezia Terme e subito dopo si trasferirà a Tropea, dove visiterà i luoghi più suggestivi della perla del Tirreno. Prevista una passeggiata nel centro cittadino e una puntata al porto dove dovrebbe fermarsi a pranzo. In seguito, il leader di Fi tornerà a Lamezia per una conferenza stampa che si terrà in un noto hotel della zona. Nelle scorse settimane, era trapelata la notizia dell’imminente arrivo di Berlusconi, finora l’unico leader nazionale a non aver svolto alcuna tappa elettorale in Calabria. L’ex premier, di fatto, chiuderà la campagna elettorale di Santelli, prima di volare in Emilia Romagna, il “fortino rosso” che il centrodestra vuole espugnare per consegnare un avviso di sfratto al governo Conte. Negli ultimi giorni, Berlusconi ha intensificato la sua presenza in tv e sui social per tirare la volata finale alle coalizioni guidate da Santelli e Lucia Borgonzoni.



Meloni a Vibo. E in concomitanza con le ultime battute della campagna elettorale per le elezioni regionali sarà nel Vibonese anche Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia interverrà giovedì 23 gennaio alle 16.30 al 501 Hotel di Vibo Valentia. Il giorno precedente, domani mercoledì 22 gennaio, sarà sul territorio provinciale anche il numero uno della Lega Matteo Salvini, atteso a Serra San Bruno alle ore 10 per un incontro con la cittadinanza in piazza Barillari.