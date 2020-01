Berlusconi: “Santelli? La conosco da 26 anni, non me l’ha mai data” – Video

Il leader di Forza Italia in piazza a Tropea si lascia andare ad una battuta a sfondo sessuale sulla candidata alla presidenza della Regione

“Jole Santelli è una signora che conosco da 26 anni. Non me l’ha mai data, però l’ho avuta con me non solo come parlamentare all’interno dei miei gruppi, ma anche come sottosegretario alla Giustizia quando ero Presidente del Consiglio”. Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo comizio a Tropea avendo a fianco la stessa Santelli, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. “Jole – ha aggiunto Berlusconi – ha una capacità straordinaria nell’individuare i problemi e le loro soluzioni. Ma ha anche quella, ed è la cosa più importante, di indicare le cose da farsi e scegliere le persone in grado di metterle in pratica”.



Poco prima una battuta il leader di Forza Italia l’aveva riservata anche al sindaco di Tropea Giovanni Macrì. “Ti vedo rilassato – aveva detto Berlusconi -, hai solo qualche pelo della barba bianco: dovresti tingerli. Adesso bisogna tingere tutto”.



