Elezioni regionali 2020: a Vibo partita la macchina organizzativa

Tutto pronto per il via alle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria. Ecco numeri e curiosità del dispositivo messo a punto dal Comune

Tutto pronto, a Vibo Valentia, per il via alle operazioni elettorali per l’elezione del presidente della Giunta e del consiglio regionale. L’ufficio elettorale comunale diretto da Carla Montesanti – fanno sapere da Palazzo Luigi Razza – ha disimpegnato tutte le incombenze ricadenti sul Comune per assicurare la puntuale costituzione dei seggi elettorali.



I numeri del voto a Vibo. Sono 36 le sezioni elettorali + 1 seggio speciale allestito nella casa circondariale, + 2 seggi “volanti”: quello dell’ospedale Jazzolino e quello della Villa Dei Gerani. Trentasette i presidenti di seggio (36 ordinari + il presidente del seggio speciale Carcere). Sono poi 146 gli scrutatori sorteggiati e 69 i dipendenti tra funzionari, istruttori e operai coinvolti per i vari servizi quali allestimento seggi, rilascio certificazioni, revisioni, plichi, ecc. In campo anche i vigili urbani.



E ancora, la Commissione elettorale circondariale che si occupa delle liste elettorali dei 50 comuni della provincia. «Il problema atavico – si evidenzia – è la sostituzione dei presidenti di seggio a cui si è provveduto tempestivamente con i decreti di nomina dei nuovi firmati dal sindaco Maria Limardo. Inoltre sono state effettuate le prove di comunicazione al ministero sulla piattaforma ministeriale dei dati elettorali per il controllo sul perfetto funzionamento del sistema. Il sindaco, nel ringraziare la macchina amministrativa comunale, ricorda che gli uffici comunali nei giorni del voto saranno aperti per tutta la durata delle operazioni».



