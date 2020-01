Regionali, Zingaretti: «Abbraccio Callipo, Pd primo partito in Calabria»

Il segretario nazionale del partito democratico commenta l’esito del voto che ha visto la vittoria del candidato del centrodestra Jole Santelli

«Un abbraccio a Pippo Callipo, siamo felici dell’eccezionale risultato del Partito Democratico in Calabria, dove siamo di gran lunga il primo partito, ma c’è un po’ di rammarico perché se il fronte del centrosinistra fosse stato unito il risultato sarebbe stato migliore. Grazie a chi ha combattuto. Sono felice del risultato di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, e dico grazie a Stefano perché ha combattuto una battaglia eroica». Il segretario nazionale del Partito democratico commenta a caldo l’esito del voto delle elezioni regionali in Calabria nelle quali il partito ha sostenuto la candidatura dell’imprenditore vibonese del tonno.



«Mi sembra – ha aggiunto – che i dati che stanno emergendo confermano una grande vitalità dell’elettorato, che ha partecipato in massa, e credo che dobbiamo dire un immenso grazie al movimento delle Sardine. Anche la crescita del numero dei partecipanti è figlia di una scossa democratica positiva che hanno dato loro rispetto all’aggressività della destra estremista che ha gridato con la cultura dell’odio. Oggi Salvini ha perso le elezioni e il voto rafforza il governo perché Salvini ha cercato di dare una spallata dando al voto un aspetto politico ma il suo tentativo è fallito: la maggioranza esce più forte. Ora non dobbiamo essere pigri e rilanciare l’azione in modo ancora più forte su temi concreti: le tasse, il lavoro, la scuola, l’università, la ripresa economica. La maggioranza esce rincuorata mi auguro con meno problemi e più concretezza. Siamo molto contenti del risultato del Pd, mi sembra di poter dire che il risultato del marzo 2018 sia alle nostre spalle. Il dato è straordinario perché il Pd è là, nonostante due scissioni, grazie alla fiducia dei cittadini. Non si può che esprimere una grande soddisfazione per questo Paese».



