Lega primo partito a Zungri, la soddisfazione di Muzzupappa

Il coordinatore territoriale plaude al risultato ottenuto nel centro del Poro dal partito di Salvini

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

“Esprimo piena soddisfazione per il risultato elettorale ottenuto dalla Lega nel nostro piccolo centro. Con il 24,5 % e 199 voti ottenuti, la lista Lega Salvini Calabria è stata la compagine più votata a Zungri ed ha ottenuto il più importante risultato in tutta la provincia. Mettendo in conto che la Lega partecipa per la prima volta in Calabria ad una competizione elettorale direi che è un risultato entusiasmante”. E’ quanto afferma in una nota il coordinatore territoriale della Lega di Zungri, Giuseppe Muzzupappa.



“Tutto ciò a dimostrare l’ottima campagna elettorale svolta, sobria e discreta, andando a spiegare agli elettori in modo chiaro e puntuale il nostro programma per risollevare la Regione, caduta in uno stato comatoso in questi cinque anni amministrati dalla sinistra. Programma che ha messo al centro la sanità, il lavoro, la sicurezza, la scuola, le infrastrutture territoriali ed il turismo, punti chiave per il rilancio del nostro territorio. L’obiettivo, per quanto mi riguarda, è quello di convincere le tante persone astenute che provano disaffezione verso la vecchia politica, di sposare il progetto della Lega, fatto di concretezza, presenza costante sul territorio e lavoro a servizio dei cittadini. I risultati ottenuti sono comunque un punto di partenza e non di arrivo, infatti continueremo a lavorare con serietà ed impegno per costruire un legame sempre più solido con il territorio e per essere sempre più vicini alla gente, soprattutto ai giovani – conclude Muzzupappa – che hanno dimostrato in questa tornata elettorale un forte interessamento al nostro partito”.