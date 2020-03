Scontro Cesa-Martino, a Capistrano è fuga dall’Udc

Si dimette il gruppo cittadino guidato dal coordinatore e assessore comunale Pisani: «Ripudiato il rinnovamento rappresentato dal nostro sindaco»

«Dopo la vergognosa missiva redatta dal segretario nazionale Lorenzo Cesa, che abbiamo costantemente servito riscuotendo in ogni competizione elettorale la percentuale più importante in Italia, abbiamo deciso di dimetterci in massa dall’Udc». Lo afferma in una nota, a nome di tutto il coordinamento cittadino dell’Udc di Capistrano, l’assessore comunale ed ormai ex coordinatore dello scudocrociato Antonio Pisani.



«Crediamo – si aggiunge in una nota – che l’autosospensione di Marco Martino, nostro leader politico indiscusso, sia un successo e che ci vedrà a breve protagonisti in un nuovo e più entusiasmante percorso. La sua valenza non può certo essere messa in discussione da chi come Cesa ha usufruito della sua passione e del suo entusiasmo per ottenere nella provincia di Vibo Valentia risultati fortemente soddisfacenti».



Prosegue Pisani: «Ci allontaniamo da logiche di partito che non ci appartengono e che, anziché privilegiare chi vale e chi rappresenta la nuova classe dirigente, la ripudia allontanandola e diffamandola, ritenendola inappropriata».



