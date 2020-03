Coronavirus Vibo, Lo Schiavo: «Si sospenda il pagamento dei tributi»

L’esponente dei progressisti chiede inoltre la convocazione di un consiglio comunale straordinario che deliberi sulle misure da adottare vista l’emergenza coronavirus

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

«Ho letto le preoccupazioni del sindaco della città di Vibo sul rischio di dissesto finanziario che si abbatterà sugli enti locali, ed in particolare sulla nostra città. Preoccupazioni che condivido e che dovranno essere portate all’attenzione della politica nazionale». È quanto riferisce, in una nota, Antonio Lo Schiavo, esponente dei progressisti vibonesi e già candidato alle ultime regionali con la lista Io resto in Calabria.



Coronavirus e finanza locale, il sindaco Limardo: «Non si facciano saltare i Comuni»



«Tuttavia – prosegue -, in questo momento, non si può chiedere ai cittadini vibonesi il pagamento dei tributi locali, in particolare alle categorie più danneggiate dall’epidemia. Penso in particolare ai commercianti che hanno dovuto chiudere la propria attività, e a chi non dispone di tutele economiche. Per questo motivo chiederò al consigliere comunale della nostra area politica, Loredana Pilegi, di farsi promotore della richiesta di sospensione temporanea della riscossione dei tributi locali, investendo del problema la massima assise comunale, a cui spetterà il compito di decidere sul punto e di modulare i termini della sospensione e le eventuali categorie che ne potranno beneficiare».



E ancora: «Chiederò altresì alla Pilegi di promuovere, unitamente agli altri consiglieri, la convocazione straordinaria del consiglio comunale, per discutere dell’emergenza Covid19 e delle misure già adottate o da adottare in città. Proprio in questa fase la politica deve dimostrare la propria presenza a favore della città. Forza Vibo, uniti ce la faremo».