Comunali a San Gregorio, Carnovale presenta la squadra

Appuntamento in piazza Duomo per conoscere candidati e programma amministrativo: «Nostro motto è “Costruiamo il futuro con le nuove generazioni”»

Si terrà domani, domenica 6 settembre, alle 21, in piazza Duomo a San Gregorio d’Ippona, la presentazione della lista civica “Si può fare San Gregorio”. Nell’occasione, tutta la squadra, con in testa l’aspirante sindaco Gregorio Carnovale, esporrà alla cittadinanza il programma amministrativo. Motto ricorrente della lista è “Costruiamo il futuro con le nuove generazioni”. «Ed è proprio dai giovani che vogliamo partire – spiegano i candidati -, per costruire un futuro migliore per le loro famiglie, fonte di valori e tradizioni». Altro motto è “Vinciamo insieme”: «un invito ai cittadini alla partecipazione, per dare forza ad un progetto che punta al rinnovamento e soprattutto alla valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-culturale sangregorese».