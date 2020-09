Referendum, nel Vibonese vince il Sì e l’astensionismo

Il 57% degli elettori non si reca alle urne. Le schede bianche e nulle sono complessivamente 1.531

Dato definitivo anche a Vibo Valentia e provincia per il Referendum. Su 212 sezioni totali, il Sì ottiene 41.958 preferenze pari al 79,22% dei votanti, mentre il No ha ottenuto 11.009 preferenze (20,78%). Gli elettori chiamati alle urne a Vibo e provincia erano 124.762, alle urne si sono recati in 54.499 (43,68%). Oltre la metà degli elettori del Vibonese (57%), dunque, non si è dunque recata a votare per il Referendum. Le schede nulle sono state in totale 440, quelle bianche 1.091. Solo una scheda contestata.