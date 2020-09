Comunali a Briatico: Vallone stravince su Massara

Sono 575 i voti di scarto fra le due liste. L’ente usciva da un commissariamento per infiltrazioni mafiose. Le prime dichiarazioni a caldo del nuovo sindaco

Il nuovo sindaco Lidio Vallone

Lidio Vallone è il nuovo sindaco di Briatico. La sua lista “Briatico per sempre” ha la meglio sulla lista “Briatico nel cuore” che candidava a sindaco Costantino Massara. E’ di 575 voti lo scarto fra la lista di Vallone e quella di Massara. Lidio Vallone, da sempre nei socialisti e già assessore provinciale, vince in tutte le sezioni ed anche a San Leo di Briatico, paese di origine del suo avversario Costantino Massara. In totale Lidio Vallone e la sua lista ottengono 1.419 preferenze (62,70%), mentre i voti per Costantino Massara si fermano a 844 (37,30%). Il Comune di Briatico usciva da un commissariamento per infiltrazioni mafiose e nell’ultima amministrazione uscente, Costantino Massara aveva rivestito il ruolo di assessore. Era già stato sindaco nel 2001 ma nel 2003 l’amministrazione dallo stesso diretta era stata sciolta per infiltrazioni mafiose. Queste le prime dichiarazioni a caldo di Lidio Vallone: “Era difficile rimuovere soprattutto le incrostazioni del passato a Briatico capoluogo, ma la gente ha creduto in noi e mi ha concesso un’apertura di credito grandissima”. Otto i seggi in Consiglio comunale alla maggioranza, 4 alla minoranza. I votanti sono stati 2.263. Le schede nulle sono state 61, quelle bianche 20, nessuna contestata.