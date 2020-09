Comunali a Maierato, Rizzello si impone su Malta: la Campana torna al potere

Vige la regole dell’alternanza nel comune dell’entroterra e “Maierato in movimento” cede il passo agli avversari per 238 voti

Giuseppe Rizzello, candidato a sindaco della lista “Maierato democratica – Lista Campana, è il vincitore della sfida elettorale che ha interessato il comune dell’entroterra vibonese dopo la fine anticipata della consiliatura guidata dall’ex sindaco Danilo Silvaggio, per dimissioni dei consiglieri. Ha avuto la meglio sullo sfidante Giuseppe Malta, a capo della lista Maierato in movimento. Ben 805 i voti ottenuti dalla lista vincitrice (pari al 58,67% dei consensi) contro i 567 ottenuti dagli avversari (41,33%) per un totale di 1372 voti validi. Trenta le schede nulle, 21 quelle bianche.



Questi i singoli voti di preferenza ottenuti dai candidati consiglieri (in neretto gli eletti): Lista “Maierato democratica” (Giuseppe Rizzello): Francesco Cirillo 108 voti; Maria Angelica Didiano 75 voti; Salvatore Greco 35 voti; Paolo Ionadi 41 voti; Domenico Liberto 145 voti; Giuseppe Moschella 46 voti; Rocco Moschella 139 voti; Giuseppe Pietropaolo 46 voti; Antonino Chirico 83 voti; Francesco Direnzo 54 voti. Lista “Maierato in Movimento”(Giuseppe Malta) (in neretto gli eletti oltre al capolista): GregorioBarbieri 82 voti; Santino Barbieri 45 voti; Antonella Dall’Erta 43 voti; Giulio Griffo 18 voti; Andrea Liberto 60 voti; Domenico Maruccio 36; Giuseppe Moschella 55 voti; Salvatore Nasso 56 voti; DaniloSilvaggio 112 voti; Giacomo Tolomeo 12 voti.