Comunali a Cessaniti, Mazzeo doppia la concorrenza: è ancora lui il sindaco

La lista “Cessaniti del cuore” trionfa con 1100 voti sbaragliando quelle avversarie guidate da Valenti e Altieri. Ecco tutte le preferenze e il commento a caldo del vincitore

Francesco Mazzeo, alla guida della lista “Cessaniti nel cuore”, si riconferma sindaco del popoloso centro vibonese sbaragliando la concorrenza di Francesco Altieri (Rinascita popolare) e Pasquale Valenti (Cessaniti Costruttiva). La compagine del sindaco uscente ha la meglio con 1100 voti, doppiando quella di Valenti (545 voti) e staccando quella di Altieri (432). Già questo pomeriggio la proclamazione.



Mazzeo si appresta ad avviare il suo secondo mandato senza nascondere la sua soddisfazione: «Questo risultato straordinario – ha commentato il neoeletto sindaco Francesco Mazzeo – è frutto del buon lavoro portato avanti degli ultimi cinque anni». La comunità ha risposto in maniera compatta «ci hanno premiato e dato fiducia». Ottimi risultati sono stati raggiunti da diversi «candidati consiglieri come Rocco Gallucci, Enrico Giuseppe Sorrentino, Antonio Nicolino». Terminata questa fase, si tornerà a lavorare: «Inizieremo a discutere della riapertura delle scuole e poi, un passo per volta, affronteremo tutte le altre criticità. Mi auguro che le due minoranze collaborino per poter dare avvio ad un percorso sinergico per il bene comune». [Continua]

Queste le preferenze ottenute dai singoli candidati al consiglio comunale. Lista “Cessaniti nel cuore”: Andrea De Rito 74 voti; Rocco Gallucci 163 voti; Francesca Lucifero 36 voti; Michele Malara 114 voti; Nicola Letterio Mazzeo 116 voti; Antonio Mazzitelli 68 voti; Domenico Miceli 26 voti; Daniele Natale 14 voti; Laura Natale 41 voti; Antonio Nicolino 120 voti; Nicola Pugliese 134 voti; Enrico Giuseppe Sorrentino 118 voti.



Lista “Cessaniti costruttiva” (Valentia): Domenico Arena 11 voti; Romina Candela 41 voti; Ignazio D’Angelo 63 voti; Vincenzo Lo Muto 59 voti; Francesco Lo Torto 84 voti; Agata Serafina Mazzitelli 83 voti; Nicoletta Purita 29 voti; Francesca Sconda 34 voti; Pasquale Valenti (cl. ’73) 89 voti; Nicola Ventrice 6 voti.

Lista “Rinascita popolare”: Giuseppina Calello 40 voti; Serena Bonavena 56 voti; Massimo Riso 62 voti; Salvatore Barbieri 68 voti; Maria Assunta Sorrentino 25 voti; Fabio Malara 22 voti; Rocco Miceli 27 voti; Gaetano Mazzarella 27 voti; Antonio Mazzitelli 35 voti; Maria Teresa Mobrici 28 voti; Giacomino Bagnato 7 voti; Vittorio Colloca 5 voti.