Morte di Jole Santelli, annullata l’iniziativa promossa da Mimmo Consoli

L’incontro avrebbe dovuto svolgersi domani, venerdì 16 ottobre, al 501 Hotel. L’ex primario: «La sacralità della morte ha la supremazia sulle dinamiche sociali e politiche»

«La sacralità della morte ha la supremazia sulle dinamiche sociali e politiche. La morte del presidente della Regione Calabria onorevole Jole Santelli merita il deferente rispetto che si deve all’avversario politico che muore sul campo. Per tale motivo il preannunciato evento organizzato da Umanesimo sociale e dalle associazioni Futura e Don Sturzo “Costruiamo una comunità democratica per cambiare il territorio” previsto per domani 16 ottobre al 501 Hotel alle 17.30 è annullato e rinviato a data da destinarsi». È quanto riferisce in una breve nota il primario emerito Domenico Consoli, promotore dell’iniziativa.