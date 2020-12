Lsu, passa l’emendamento Tucci: via libera alla stabilizzazione

La commissione Bilancio della Camera approva la modifica proposta dal parlamentare vibonese e dal collega Auddino: «Vittoria del Movimento 5 stelle»

Informazione pubblicitaria

La commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento a prima firma Tucci che inserisce nella nuova manovra finanziaria ulteriori tutele per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. La norma approvata semplifica per il 2021 le procedure selettive per l’assunzione dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.

«Dopo due anni di intenso lavoro fra Camera e Senato – fanno sapere i due portavoce calabresi del M5S che più di tutti si sono spesi la causa, Riccardo Tucci e Giuseppe Fabio Auddino -, in queste ultime ore si sta concretizzando l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio legislatura. Il risultato ottenuto è frutto del lavoro sinergico svolto insieme, con l’ausilio dei ministeri del Lavoro e della Funzione pubblica, del Mef e grazie al fondamentale apporto del viceministro Castelli, del ministro Catalfo e del ministro Dadone. Con tutti loro abbiamo lavorato coordinandoci giorno e notte. Una vittoria targata Movimento 5 Stelle. Con questo nostro ennesimo provvedimento, il quinto emendamento in due anni di legislatura, si dovrà mettere la parola fine ad una brutta storia di precariato che va avanti da più di vent’anni. Per troppo tempo – aggiungono Tucci e Auddino – questi lavoratori sono stati strumentalizzati dalla politica facendo leva sulla precarietà dei loro contratti, rinnovati di anno in anno. Ora questa storia è finita. Con la stabilizzazione si darà loro la dignità che spetta ad ogni lavoratore, emancipandoli dal bisogno di un’occupazione stabile».