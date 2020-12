Regionali, i cinquestelle scelgono consiglieri e presidente su Rosseau

Da lunedì 4 gennaio via alle consultazioni online tra gli iscritti abilitati ad accedere alla piattaforma. Possibile esprimere fino a tre preferenze per indicare i candidati al Consiglio

Lunedì 4 gennaio 2021 a partire dalle ore 12 fino alle ore 12 di martedì 5 gennaio 2021 gli iscritti a Rousseau abilitati al voto e residenti nella regione Calabria sono chiamati a votare per decidere la lista dei nomi dei candidati consiglieri del MoVimento 5 Stelle alle future elezioni regionali previste a febbraio in Calabria. Ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau, potrà esprimere fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione. Lo si legge in un post del blog delle Stelle. «Nella giornata di giovedì 7 gennaio 2021, a partire dalle ore 10 fino alle ore 19, si procederà invece al voto per la scelta del candidato presidente. Se al termine della votazione nessun candidato avrà ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, venerdì 8 gennaio 2021 dalle ore 10 alle ore 19 si procederà al ballottaggio tra i primi due candidati. In entrambe le votazioni sulla scelta del candidato presidente si potrà esprimere una sola preferenza su base regionale», si legge ancora.