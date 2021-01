Saccomanno guiderà la Lega in Calabria, il plauso di Gelanzé

La dirigente salviniana sul nuovo timoniere regionale: «Una figura seria, onesta e attiva che non si si risparmierà»

«Conosco l’amico Gianfranco e il professionista baluardo della legalità, ma quest’ultimo aspetto è ben noto a tutti e non soltanto in Calabria. Con lui Lega Calabria conquista una bella immagine, la regione una figura seria, onesta e attiva che non si risparmierà e non farà risparmiare energie a chi si identificherà nella Lega». È quanto afferma in una nota Cesella Gelanzé, per Lega Salvini premier Vibo Valentia.

«In tandem con il vice segretario Roy Biasi con delega agli enti locali, sindaco monocolore di Taurianova da oggi in segreteria nazionale come rappresentante degli amministratori del Sud – continua Gelanzé – la Lega Calabria proseguirà il suo percorso di crescita nella prospettiva di attribuzione anche alla nostra regione delle caratteristiche essenziali ancora mancanti, che le assegnino il posto di protagonista che merita. Un saluto e un ringraziamento particolare sono rivolti a Cristian Invernizzi, il responsabile Lega Calabria che ci ha fin qui guidato e accompagnato in ogni battaglia politica, trasmettendoci il vero significato di appartenenza alla Lega».