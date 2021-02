Deputati 5s vibonesi dalla parte di Draghi, Nesci si schiera contro gli antigovernativi

La spaccatura che sta lacerando il Movimento in seguito alla nascita del nuovo governo non vede tra le voci critiche la parlamentare di Tropea che non nasconde la propria soddisfazione: «Ci stiamo evolvendo»

L’avvento del governo Draghi, che oggi ha giurato dinnanzi al Presidente della Repubblica, è come una crepa che da Roma sta spaccando in due il M5s: da una parte chi vede in questo esecutivo di unità nazionale come la negazione dei principi fondanti del Movimento, dall’altra, invece, chi ha accettato la linea filogovernativa come male minore rispetto al rischio elezioni o, con più convinzione, come soluzione davvero efficace.

Nel Vibonese prevale decisamente questa seconda fazione, conin occasione della votazione sulla piattaforma Rousseau, affermando che «chi vota no, in un momento drammatico come questo, sta voltando le spalle al Paese e alle Istituzioni che hanno il dovere di rispondere all’appello del Presidente della Repubblica». Un appello al quale la parlamentare tropeana ha fatto seguire, dopo il voto che ha visto prevalere i Sì, un post di soddisfazione per l’esito della consultazione:e alla formazione del nuovo Governo. Il Sì appena sancito dalla nostra base è la conferma inequivocabile che il M5S si sta evolvendo. Abbiamo dimostrato responsabilità e alto senso delle istituzioni»., cioèagli Esteri,ai Rapporti con il Parlamento,, che passa dalla Pa alle Politiche giovanili, e, che passa all’Agricoltura.

, che ritengono tradita la promessa di Beppe Grillo alla vigilia del voto su Rousseau, che aveva assicurato l’istituzione didella Lega. Una chiave di lettura diametralmente opposta (ovviamente) rispetto alla, che questa mattina sulla pagina facebook ufficiale, dopo aver augurato in bocca al lupo ai 4 ministri pentastellati,. «Un profilo e un risultato – si legge nel post – che abbiamo fortemente voluto».

: «Abbiamo chiesto un governo politico ed ogni soggetto politico, in assenza di formule, ha scelto i propri nomi in base ai rapporti di forza e ai propri obiettivi. Quello che mi interessa da donna nata ed eletta al Sud è. Ogni investimento al Sud è un moltiplicatore di ricchezza per l’intero Paese».

Secondo il barometro politico,, che però sui social è silente dopo l’autosospensione dal Movimento in seguito al suo coinvolgimento in un’inchiesta per frode fiscale coordinata dalla Procura di Vibo Valentia.