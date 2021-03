Regionali, lo strappo di Articolo1: «Lo Schiavo si candidi con de Magistris»

Le federazioni di Catanzaro e Vibo auspicano una corsa del notaio alla Regione al fianco del sindaco di Napoli: «Siamo stanchi e mentalmente logori di subire»

Le federazioni provinciali di Articolo1 di Catanzaro e Vibo rompono gli indugi e nonostante i richiami del livello regionale, incarnato dal parlamentare Nico Stumpo, rompono gli indugi e si schierano apertamente con il candidato civico alla Regione Luigi de Magistris. Lo fanno chiedendo ad un esponente di punta del partito di Speranza e Bersani, il notaio vibonese Antonio Lo Schiavo, di scendere in prima persona nell’agone delle prossime elezioni regionali calabresi.

«Dopo aver condiviso il solco tracciato dall’azione politica del candidato alla presidenza della Regione Calabria, Luigi de Magistris – si legge in un documento -, come federazioni di Articolo1 Catanzaro e Vibo Valentia, rilanciamo la questione morale ed etica orientata a imprimere una svolta radicale al panorama del mondo di sinistra e dei moderati. Ribadiamo con forza l’auspicio che la nostra scelta possa incoraggiare quei militanti rimasti alla finestra, sempre più delusi dalla autoreferenzialità di un ceto politico calabrese che radica la propria rappresentatività più nelle compiacenti architetture dell’attuale legge elettorale che nel consenso degli elettori».

I rappresentanti delle due federazioni di dicono «stanchi e mentalmente logori di subire le scelte di chi ha di volta in volta impedito alle nostre latitudini il fiorire di ogni primavera politica. Non dimentichiamo le esperienze di Salvatore Scalzo prima e Nicola Fiorita poi a Catanzaro, o di Antonio Lo Schiavo a Vibo Valentia o di Rosario Piccioni a Lamezia Terme. Non consentiremo, né mai parteciperemo più, a simili misfatti che tanto male hanno fatto alla Sinistra calabrese e, ancor prima, al rilancio della Calabria. Lanciamo dunque – proseguono – un appello accorato a tutte le componenti che si identificano nell’area di centro-sinistra affinché si sentano protagoniste e non subalterne a certi logori schemi, rivendicando il loro diritto-dovere di “partecipare attivamente” alla elaborazione dei programmi elettorali e alla scelta di chi dovrà dare concreta dignità e rappresentanza a quei programmi».

Il progetto politico che si sta costruendo attorno alla figura di Luigi de Magistris, per Art1 Vibo e Catanzaro, va «sicuramente in questa direzione e merita la nostra attenzione e il nostro fattivo contributo. È con questo mondo fatto di politica, volontariato e associazionismo, di accoglienza e rispetto verso il prossimo, di donne e uomini che vivono e aspirano quotidianamente al bene collettivo, che vogliamo costruire la nuova casa comune. È a questo progetto che sentiamo di dover dare la nostra più totale collaborazione e partecipazione. Per questo chiediamo ad Antonio Lo Schiavo di Vibo Valentia l’ennesimo atto di amore verso la nostra terra, sciogliendo ogni riserva e proponendo la sua candidatura a fianco di Luigi de Magistris».