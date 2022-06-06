In una nota la soddisfazione del sindaco: «L’azione coerente, sana, efficace ed efficiente condotta in questi ultimi anni ha consentito di risistemare il bilancio»

Il consiglio comunale di Mileto ha approvato con i voti della maggioranza il rendiconto 2021. A relazionare sull’argomento, il capogruppo di “Città Futura” Domenico Pontoriero, già assessore al ramo, che «dopo aver ringraziato per il lavoro svolto la dottoressa Maria Cristina Natale – si legge in un comunicato – ha indicato con puntualità tutti i dati economico-patrimoniali e contabili, da cui si evidenzia l’assoluto equilibrio dei conti del Comune. La sana gestione condotta contribuisce ad ogni annualità a migliorarne i parametri e, così, i risultati di amministrazione per il 2021 si chiudono con un dato positivo contabile di 8 milioni circa di euro». Nella nota si evidenzia, poi, che l’Ente è riuscito in questo modo «a far fronte agli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità per 7 milioni di euro e del Fondo anticipazione liquidità per circa 5 milioni di euro. Si tratta, nello specifico – si afferma – di crediti inesigibili accumulati nei vari anni amministrativi a partire dal 2015 e delle anticipazioni di liquidità per gli stessi periodi. Tra l’altro, quest’anno il Comune è riuscito a pagare circa 650mila euro di vecchi debiti, comprese le rate per i mutui accesi dal 2015 in poi per l’anticipo di liquidità, riducendo il disavanzo degli anni pregressi. L’equilibrio del bilancio comunale è presente in tutti e tre i parametri previsti dalle norme speciali. Quanto alla cassa, i dati positivi si riflettono dalla sola considerazione che al gennaio 2021 era di 253mila euro mentre a dicembre 2021 è di 1 milione e 600mila euro. I residui passivi sono stati abbattuti di almeno 2 milioni di euro, mentre il patrimonio è migliorato di circa 475mila euro. Si è altresì migliorata la situazione sui parametri deficitari, infatti l’anno scorso quelli negativi erano tre su otto, mentre quest’anno solo due su otto. Insomma una situazione di perfetto equilibrio di bilancio che ha anche consentito le varie assunzioni di personale già eseguite e quelle programmate in questo anno». [Continua in basso]

Nello scritto si evidenzia, ancora, che nel corso del consiglio il sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha posto ulteriormente in luce i parametri sopra indicati. Nello specifico, dichiarando «che l’azione coerente, sana, efficace ed efficiente condotta in questi ultimi anni ha consentito di risistemare il bilancio, offrendo la possibilità all’Ente di evitare le anticipazioni di cassa e l’uso di fondi vincolati, pratiche sempre poste in essere nel passato, che sono indice di difficoltà economico finanziarie. Noi invece – si legge, riportando le parole del primo cittadino – non ne abbiamo bisogno perché riusciamo a far fronte agli impegni con le nostre entrate sia a quelli ereditati, tanto che l’anno scorso sono stati effettuati pagamenti per circa 1 milione e 600 mila euro, sia alle spese fatte nella nostra gestione, al netto delle crisi intervenute (Covid ed energetiche)».

Per il sindaco, tra l’altro, il rendiconto smentisce «le voci tendenziose circa il ricorso a mutui, messe in campo per sminuire la programmazione e i finanziamenti a fondo perduto ottenuti in questi anni dalla mia amministrazione. Infatti, nel 2021, la voce di ricorso a mutui è zero. Stiamo migliorando i conti del Comune e continueremo a farlo – ha affermato Giordano – senza però rinunciare a piccoli investimenti di bilancio, alla realizzazione di alcune opere pubbliche e servizi, aprendo nuovi cantieri e programmandone di nuovi. Siamo soddisfatti per i risultati ottenuti nel campo economico finanziario, sapendo che solo un’azione continua e puntuale, oltre che impegnata e seria, può essere garanzia di un futuro migliore per la nostra comunità».