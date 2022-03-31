Partita importante a Stefanaconi dove in caso di mancata riconferma del sindaco uscente Salvatore Solano si registrerà pure la caduta da presidente della Provincia di Vibo. A Pizzo si uscirà dal commissariamento per infiltrazioni mafiose

Si terranno a metà giugno le elezioni amministrative che coinvolgeranno quasi mille Comuni italiani. Il Consiglio dei ministri ha infatti indicato le date per le elezioni amministrative che si sostanzieranno in un election day: il 12 giugno per il primo turno e i referendum, il 26 giugno per l’eventuale turno di ballottaggio nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

I Comuni chiamati al voto sono 982, di cui 758 in Regioni a Statuto ordinario e 224 appartenenti a Regioni a Statuto speciale. Di questi, 26 sono i capoluoghi di provincia e soltanto 4 capoluoghi di regione (come nel caso di Catanzaro). Sono 143 invece i Comuni superiori a quindicimila abitanti (con eventuale ballottaggio due settimane dopo) e 839 quelli con popolazione inferiore. [Continua in basso]

Vibonese al voto in 12 Comuni

Nel Vibonese si recheranno alle urne i cittadini di 12 centri. Si tratta di Comuni tutti al di sotto dei 15mila abitanti e, dunque, senza turno di ballottaggio. Sarà proclamato sindaco il candidato che otterrà anche un solo voto in più dello sfidante, con la sola incognita del quorum minimo dei votanti, necessario per rendere valido il turno elettorale. Ecco, dunque, dove si voterà per il nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale: Arena (sindaco uscente Antonio Schinella), Capistrano (sindaco uscente Marco Martino), Fabrizia (sindaco uscente Francesco Fazio), Filogaso (sindaco uscente Massimo Trimmelliti), Francavilla Angitola (sindaco uscente Giuseppe Pizzonia), Ionadi (sindaco uscente Antonio Arena), Pizzo (alla guida del Comune c’è una commissione prefettizia dopo lo scioglimento dei precedenti organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose), San Costantino Calabro (sindaco uscente Nicola Derito), San Nicola da Crissa (sindaco uscente Giuseppe Condello), Spadola (sindaco uscente Damiano Piromalli), Stefanaconi (sindaco uscente Salvatore Solano) e Vazzano (sindaco uscente Vincenzo Massa).

In vista degli appuntamenti elettorali, partiti e movimenti civici sono già in fermento. Ad iniziare da Pizzo dove i circoli cittadini del Partito democratico, Sinistra italiana, movimento DemA/Liberamente Progressisti e movimento cittadino Energie Popolari sostengono ufficialmente la candidatura a sindaco di Emilio De Pasquale. Dall’altro lato, invece, si è raggiunto un accordo fra il sindacalista della Cisl, Sergio Pititto, e Franco Procopio per un percorso politico comune. [Continua in basso]

A Capistrano, invece, il sindaco uscente Marco Martino ha da tempo annunciato la sua ricandidatura alla guida del Comune di Capistrano, e bisognerà vedere se la sua sarà una corsa in solitaria o avrà qualche sfidante. A Ionadi, invece, si potrebbe delineare nuovamente la sfida tra il sindaco uscente Antonio Arena e Nazzareno Fialà.



Partita importante si giocherà a Stefanaconi dove in caso di mancata riconferma da parte del sindaco uscente Salvatore Solano si avranno dirette ripercussioni anche alla Provincia di Vibo dove lo stesso ricopre la carica di presidente. Infatti, qualora il primo cittadino di Stefanaconi non dovesse essere riconfermato decadrebbe automaticamente anche dalla carica di presidente della Provincia di Vibo, ente che andrebbe al voto ad ottobre. Sino a tale data la Provincia di Vibo verrebbe guidata politicamente dal vicepresidente della Provincia (ancora da nominare).

A Vazzano il sindaco uscente Vincenzo Massa ha annunciato la sua ricandidatura ed avrà quale sfidante il giovane Giuseppe De Masi. A Francavilla Angitola anche Giuseppe Pizzonia, primo cittadino uscente, ha annunciato la propria ricandidatura. In alto mare, infine, la situazione politica e il “toto candidati” nei restanti Comuni del Vibonese chiamati alle urne.

