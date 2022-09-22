A darne notizia sono i vertici regionali e provinciali della formazione politica che a livello nazionale fa capo a Carlo Calenda

Il segretario provinciale di Azione, Maurizio Mazzotta, unitamente a tutta la dirigenza provinciale del partito, al segretario regionale Fabio Scionti ed ai membri del direttivo regionale Stefano Luciano e Giuseppe Romano, esprimono grande soddisfazione «per l’ingresso nel partito dell’avvocato Giulia Russo, figura di primissimo piano – affermano – della politica vibonese nonché amministratrice di grande spessore e di grande capacità. Il suo ingresso in Azione, avvenuto anche d’intesa con i vertici nazionali, rappresenta un valore aggiunto ad una classe dirigente politica che, in breve tempo, è riuscita a costruire ed a consolidare un partito che rappresenta, unitamente ad Italia Viva, l’asse portante del Terzo Polo e che sul territorio provinciale costituisce un vero elemento di novità su cui investire per il futuro. Insieme all’avvocato Giulia Russo porteremo avanti un intenso lavoro di rilancio delle dinamiche politiche che, a causa di personalismi e guerre intestine, hanno portato il territorio ad un impoverimento sociale, culturale ed economico. La provincia di Vibo Valentia ha bisogno di un grande partito riformista e liberale che sappia declinare sui territori un gruppo di amministratori onesti e competenti in alternativa a coloro i quali in questi anni non hanno saputo rappresentare e tutelare – conclude il segretario provinciale di Azione – gli interessi dei cittadini».