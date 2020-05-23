Sconcerto per quanto previsto dall’amministrazione dalla quale si attendono ora risposte chiare e precise

“Legittima e condivisibile la constatazione della consigliera Scrugli in merito al fatto che sui bandi pubblicati dall’amministrazione comunale si sia spostata l’attenzione sugli equilibri politici piuttosto che concentrarsi sui bisogni sociali ed umani degli interessati”. E’ quanto evidenziano i gruppi di opposizione in Consiglio comunale a Vibo Valentia (Pd, M5S, “Vibo prima di tutto”, “Vibo unica”, “Concretezza”), dopo la presa di posizione della consigliera Lorenza Scrugli sui bandi comunali relativi all’inclusione sociale. Medesimo sentimento di “sconcerto” alberga quindi nelle opposizioni “per la mancata risposta da parte dell’ente ai legittimi interrogativi posti sulle questioni rimaste irrisolte che attengono al corretto ed efficace utilizzo di fondi pubblici europei.



Siamo del parere – evidenziano le opposizioni – che l’assistenza non possa essere elusa con la formula della consulenza e che precisi chiarimenti debbano giungere. Ci auguriamo che il Comune sin da ora rinunci alla possibilità, prevista dal bando, di tenere a disposizione due o più figure professionali per l’ufficio di piano e le mansioni a tutte le figure professionali devono essere assegnate unicamente dal coordinatore esclusivamente per come previsto dal capitolato. Non è questo il tempo dell’improvvisazione ma di risposte chiare e precise che riteniamo dovute soprattutto in tempo di emergenza sanitaria ed in considerazione del fatto che i bandi in questione sono stati pubblicati col favore delle tenebre del coronavirus ovvero nel momento in cui ogni discussione nella sede istituzionale preposta era impedita“.



