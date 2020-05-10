Missiva di Antonio Iannello indirizzata al primo cittadino di Vibo Valentia per sollecitare interventi risolutivi

Compiacimento per la riapertura dei cimiteri, dopo circa due mesi dalla chiusura a causa del coronavirus, ma al tempo stesso l’invito ad intervenire sugli orari di apertura che a Triparni e Vena Inferiore che hanno subito alcune variazioni. E’ quanto chiede Antonio Iannello, del coordinamento cittadino del Pd, al sindaco di Vibo Maria Limardo.



“Per quanto riguarda i cimiteri di Triparni e Vena Inferiore – spiega Iannello – per i quali è stata confermata l’apertura settimanale di due giorni (lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle 14:00 per Triparni) e (martedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00) per Vena Inferiore, ma inspiegabilmente rimanendo chiusi la domenica. Questo nuovo orario non c’è alcun dubbio che penalizza fortemente i cittadini delle due frazioni che si vedono impossibilitati a far visita ai propri cari nel giorno di maggiore disponibilità che è la domenica.



Naturalmente non è facile assicurare un costante servizio cimiteriale per la ormai nota carenza di personale, ma ci si interroga per conoscere se questo provvedimento è frutto esclusivamente della struttura oppure ha avuto l’avallo della parte politica, cosa ancor più grave. Infatti, sig. sindaco, raccogliendo il rammarico di gran parte della comunità delle due frazioni, si ritiene che tale provvedimento potrebbe essere visto anche come una offesa alla dignità dei cittadini, sorprendentemente privati dalla visita ai defunti proprio nella giornata della domenica, diversamente da come stabilito nel resto dei cimiteri. Si chiede quindi cortesemente di modificare con la massima urgenza l’orario ripristinando l’apertura della domenica, poiché tale provvedimento sta creando un notevole malcontento tra i tanti cittadini delle due frazioni interessate, impossibilitati per ragioni di lavoro a far visita ai defunti durante la settimana. Si coglie l’occasione per sollecitare il completamento dell’iter amministrativo relativo all’assegnazione ed edificazione delle nuove cappelle al fine di predisporre un intervento per la realizzazione e pavimentazione dei viali, raccolta acque meteoriche, impianto di illuminazione, pitturazione dei cancelli con eventuale arredo nella parte di nuova realizzazione considerato che gli assegnatari dei lotti hanno pagato e versato tutti gli oneri per la costruzione delle cappelle”.