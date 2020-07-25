Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
E’ Gregorio Carnovale, 33 anni, avvocato, il primo a scendere in “campo” per la candidatura a primo cittadino di San Gregorio d’Ippona nele prossime elezioni Amministrative in programma il 20 settembre. Gregorio Carnovale rende noto di voler concorrere con una squadra formata da giovani, mettendosi a disposizione del territorio. In passato ha ricoperto ruoli istituzionali nel mondo della scuola come l’incarico di presidente della Consulta degli studenti di Vibo Valentia. Quindi è stato attivo nel mondo dell’associazionismo e del sociale dedicandosi al suo territorio ricoprendo il ruolo di presidente della Pro Loco di San Gregorio. E’ stato anche coordinatore cittadino dell’Udc. Dopo essersi allontanato dalla scena politica, si è dedicato all’attività professionale e giuridica. Laureato nel 2014 in Giurisprudenza, è oggi un avvocato del Foro di Vibo Valentia. [Continua]
“Il nostro Comune non è di certo una scelta facile. E’ l’amore per il mio paese dove sono nato, dove mi sono cresciuto – dichiara Carnovale –, dove ho deciso di vivere e dove opero professionalmente, oltre al convincimento di tante persone che mi stimano, ad indurmi a dire il mio “SI” a un territorio ahimè martoriato e abbandonato. Veniamo da una gestione commissariale che, per quanto eccellente, non può sostituire la figura del sindaco democraticamente votato. Sono dell’idea che una comunità deve avere e essere amministrata da gente del posto, da un sindaco, sia esso “giallo o rosso”. Io metto a disposizione la mia esperienza, ci metto la faccia. La mia candidatura è nata, quasi spontaneamente, essendo solleticato e contattato da un gruppo di cittadini quasi due anni fa, il mio nome è cominciato a circolare come possibile figura di candidato a sindaco. Oggi è diventata una realtà. Siamo pronti. Ci sarò con il mio entusiasmo, i miei valori, la mia voglia di cambiamento e la mia competenza. Ce la metterò tutta. Io e la mia squadra composta da un gruppo di giovani, siamo pronti ad affrontare la campagna elettorale, con la massima tranquillità e sobrietà che mi contraddistingue, che ci contraddistingue. A quei miei concittadini che si domandano quale sarà il numero delle liste, e ai possibili pacchetti di voti, dico: siate protagonisti non spettatori. Spero comunque, che nella massima democrazia ci sarà un’altra possibilità di scelta, ossia un altro progetto politico, un’altra lista. Siamo aperti al confronto e al dialogo per redigere un programma semplice, utile e soprattutto realizzabile. Potete contribuire tutti con le vostre candidature a cambiare le solite logiche elettorali. Facciamo emergere le persone capaci che vogliono realmente dare un contributo al nostro amato paese”.
Ricordiamo che attualmente il Comune di San Gregorio d’Ippona è retto da una terna commissariale dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi. Lo scioglimento è stato confermato anche dal Tar che ha respinto il ricorso dell’ex sindaco Michele Pannia e degli ex amministratori rimarcando in sentenza i collegamenti dei politici con il clan Fiarè-Razionale-Gasparro. A scoperchiare, da ultimo, l’interesse dei clan per il Comune, anche la storica operazione antimafia “Rinascita-Scott”.
LEGGI ANCHE: Comune di San Gregorio d’Ippona: i motivi del commissariamento per mafia
“Rinascita”: il clan di San Gregorio d’Ippona, ruoli e gerarchie
Comune di San Gregorio d’Ippona: commissari per altri sei mesi, ecco le ragioni