Nel ricorso vengono sollevate diverse irregolarità che sarebbero state commesse dalla lista del primo cittadino Antonino Pezzo. Ecco tutte le doglianze

La validità delle elezioni elettorali a Sant’Onofrio sarà discussa dinanzi al Tar di Catanzaro il 19 gennaio prossimo dinanzi al Tar di Catanzaro. L’ex sindaco Onofrio Maragò, alla guida della lista “Tre Spighe”, uscita sconfitta dalle urne che hanno invece premiato la coalizione di Antonino Pezzo – attuale primo cittadino – ha infatti presentato ricorso ai giudici amministrativi per chiedere l’annullamento del risultato elettorale, lamentando con il ricorso una serie di irregolarità. Innanzitutto la mancata presenza nella lista “Coraggio Sant’Onofrio” di Antonino Pezzo di almeno quattro candidate di sesso femminile, avendone presentate invece tre. Quindi la mancata firma dell’ufficiale autenticante della richiesta di accettazione della candidatura di un candidato, mentre altro candidato avrebbe omesso di produrre il certificato elettorale. Viene contestata poi la mancanza del numero minimo di sottoscrittori della lista di Pezzo, la mancanza del timbro trasversale di congiunzione apposto dal soggetto autenticante sui fogli di presentazione della lista “Coraggio Sant’Onofrio”,la somiglianza del simbolo di “Coraggio Sant’Onofrio” alla compagine nazionale “Coraggio Italia” senza una dichiarazione del segretario nazionale di tale partito che di fatto sancisce il riconoscimento per conto della formazione politica. I motivi di ricorso di Onofrio Maragò sono stati affidati all’avvocato Carla Piro. Il ricorso per ottenere l’annullamento del risultato elettorale (118 sono stati i voti di scarto fra le due liste contendenti) è stato presentato contro la Prefettura di Vibo Valentia, il Ministero dell’Interno ed il Comune di Sant’Onofrio, quest’ultimo assistito dall’avvocato Giuseppe Pitaro.

LEGGI ANCHE: Comunali, antimafia e indagini: i “casi” Sant’Onofrio e Joppolo

Comunali, Bevilacqua: «Nuovo corso con vittoria di Coraggio Italia nel Vibonese»