È Vincenzo Marasco, capolista di “Uniti per Spilinga”, il nuovo sindaco del paese che sorge alle pendici del Monto Poro. Sconfitta la lista “Spilinga nel cuore”, capitanata da Silvano Contartese. Il Comune è tornato al voto dopo la fine anticipata della passata consiliatura, guidata dal sindaco Armando Fiamingo, per dimissioni di alcuni consiglieri.
La lista vincente ottiene 530 voti contro i 450 degli avversari. Queste le preferenze dei singoli candidati consiglieri (in neretto gli eletti): Emanuele Arena 29 voti; Franco Barbalace 81 voti; Davide Fiamingo 53 voti; Antonio Miceli 72 voti; Domenico Pontoriero 54 voti; Laura Pontoriero 54 voti; Giuseppe Pugliese 65 voti; Manuel Pugliese 19 voti; Pasquale Pugliese 53 voti; Daniela Zanai 30 voti.
Questi i voti dei candidati della lista “Spilinga nel Cuore” (in neretto gli eletti oltre al candidato sindaco): Giuseppe Barbalace 54 voti; Roberto Barbalace 42 voti; Adriana Caccamo 39 voti; Domenico Calello 28 voti; Maria Fontina De Salvo 38 voti; Nunziato Dotro 57 voti; Francesco Panzitta 37 voti; Laura Papaianni 36 voti; Michelangelo Pontoriero 24 voti; Pasquale Pugliese 74 voti.