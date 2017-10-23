La soddisfazione dell’amministrazione per lo stanziamento dei fondi destinati alla sede comunale, a San Costantino e Potenzoni

L’amministrazione comunale di Briatico, guidata dal sindaco di Briatico, Andrea Niglia, ha avviato i lavori strutturali per la sicurezza e il miglioramento della sede comunale e ha completato l’iter inerente la gara di appalto per l’ampliamento del cimitero delle frazioni di San Costantino e Potenzoni. Ampliamento che “consentirà – fa sapere una nota dell’amministrazione comunale – a diverse famiglie briaticesi di dare, finalmente, una degna sepoltura ai loro cari”.

Gli interventi “per rendere più sicura e accogliente la casa comunale dei cittadini briaticesi” – comunicano gli amministratori – “non graveranno sulle casse comunali ma sono stati finanziati dalla Regione Calabria. La giunta Niglia, infatti, ha ottenuto uno stanziamento regionale di 360mila euro”.

Per quanto riguarda, invece, l’ampliamento del cimitero, la gara d’appalto è già andata in pubblicazione alla Stazione unica appaltante della Provincia di Vibo Valentia. Anche in questo caso l’amministrazione comunale comunica di essere riuscita ad ottenere un finanziamento che “non peserà sul bilancio dell’ente in quanto viene elargito dal Ministero dell’interno. Il Viminale ha infatti erogato al Comune di Briatico circa 120mila euro”.

«Tali interventi – ha affermato soddisfatto il sindaco Andrea Niglia – vanno ad aggiungersi alla recente riqualificazione e ammodernamento dell’illuminazione urbana, per i quali il Comune di Briatico ha ottenuto, sempre dalla Regione Calabria, circa 265 mila euro e alla riconversione energetica della scuola elementare resa possibile, invece, da un apposito finanziamento di 214mila euro, emanato dalla Direzione generale ministeriale per il clima e l’energia».