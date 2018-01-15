Secondo quanto disposto dal sindaco Andrea Niglia, l’architetto resterà in carica sino alla scadenza del mandato elettivo dell’amministrazione

E’ l’architetto Marcello De Vita, 51 anni, già assessore comunale a Vibo alla Cultura ed alla scuola nella giunta guidata dal sindaco Nicola D’Agostino, il nuovo responsabile del settore Urbanistica del Comune di Briatico. A nominarlo, con apposito decreto, il sindaco Andrea Niglia, atteso che nella dotazione organica non vi è personale in grado di sopperire alle esigenze del Comune e si registra contestualmente una grave carenza di personale.

Secondo quanto si legge nel decreto a firma del sindaco, “la sola domanda rispondente al bando è risultata essere quella dell’architetto Marcello De Vita” e da qui l’affidamento dell’incarico “sino alla scadenza del mandato elettivo” dell’amministrazione comunale. Marcello De Vita – che attualmente è anche il presidente del Rotary Club di Vibo Valentia – secondo quanto disposto dal sindaco Andrea Niglia, ricoprirà anche le funzioni di responsabile dell’Area tecnica Lavori pubblici del Comune di Briatico nel caso in cui l’attuale responsabile sia assente a causa di impedimento o altra motivazione.