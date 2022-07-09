Il dirigente provinciale Maurizio Mazzotta: «Tale adesione, che fa seguito alla precedente di Antonio Zaccaria, consigliere di Francica, testimonia la bontà di un progetto che si radica con determinazione in provincia»

«Nella qualità di dirigente provinciale di Azione accolgo con grande entusiasmo l’adesione al partito di Tonino Fuduli, consigliere comunale di Filandari. Tale adesione, che fa seguito alla precedente di Antonio Zaccaria, consigliere comunale di Francica, testimoniano la bontà di un progetto che si radica con determinazione in Provincia con la finalità di costruire un’area liberale capace di amministrare con competenza i territori». Lo afferma Maurizio Mazzotta, componente della direzione provinciale di Azione, che aggiunge: «Percepiamo l’esigenza di una politica nuova, fatta di gente seria e competente che sappia rimboccarsi le maniche al fine di operare concretamente per risolvere le numerose esigenze dei cittadini. È arrivato il momento di un’alternativa concreta ad una politica malsana che ha impoverito il territorio ed è per questo che ci adoperiamo con entusiasmo e continuità. Il consigliere Fuduli siede tra i banchi della minoranza del Comune di Filandari ed è fortemente impegnato a garantire la sua presenza istituzionale nell’interesse dei propri concittadini. Sin dai prossimi giorni il proprio interesse sarà nella direzione di creare le condizioni necessarie per affrontare le prossime elezioni amministrative che si terranno nel Comune di Filandari, con un ruolo da protagonista pronto a sposare – conclude il dirigente di Azione – la soluzione migliore per costruire un’amministrazione capace di fornire risposte adeguate per il progresso ed il benessere di Filandari».