Il sindaco Carmelo Mazza nomina al suo posto il consigliere comunale e giornalista Ambrogio Scaramozzino

Giovanni Preiti non è più assessore del Comune di Joppolo. Ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del sindaco Carmelo Mazza uscendo così dalla giunta comunale. Al suo posto il primo cittadino, preso atto delle dimissioni, ha nominato quale nuovo assessore il consigliere comunale Ambrogio Scaramozzino, 46 anni, giornalista locale. Nulla trapela al momento sulle motivazioni che hanno portato Carmelo Preiti, 54 anni, a gettare “la spugna”. Era stato nominato assessore – dopo essere stato eletto consigliere comunale nelle amministrative del 2016 – nel novembre dello scorso anno. A seguito delle elezioni del giugno 2016 in giunta erano entrati Dino Sterza e Caterina Mangialardo, assessore esterno che aveva ottenuto anche l’incarico di vicesindaco. Quest’ultima si è però dimessa lo scorso anno e il 30 luglio 2018 il primo cittadino ha nominato vicesindaco Dino Sterza. Dalle dimissioni della Mangialardo, però, la giunta era rimasta solo con il sindaco ed un assessore e da qui la necessità di sostituire la dimissionaria. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto per trovare una donna quale assessore esterno per sostituire la Mangialardo, la scelta era ricaduta su Giovanni Preiti, fra i più attivi consiglieri comunali e congiunto dell’ex sindaco, assessore provinciale e consigliere regionale, Salvatore Vecchio, nel 2016 fra i più convinti sostenitori dell’attuale compagine di governo. Le dimissioni di Giovanni Preiti arrivano in un momento storico particolare per il Comune di Joppolo, chiamato a gestire i fondi milionari stanziati per i lavori di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi alluvionali del giugno dello scorso anno. Ad agosto, inoltre, il Consiglio dei ministri ha prorogato per Joppolo, quanto per Nicotera, lo stato di emergenza proprio a causa dell’alluvione del 2018.

