Il sindaco Antonino Pezzo ha nominato i quattro assessori che lo affiancheranno nel mandato politico-amministrativo

Sant’Onofrio ha la nuova giunta comunale. Il neo sindaco Antonino Pezzo ha infatti nominato quattro assessori. Si tratta di Pietro Lopreiato (primo degli eletti in Consiglio con 155 voti) che rivestirà pure la carica di vicesindaco, Rossana La Fortuna (104 voti), Antonio Figliano (78 preferenze), Giosuè Monardo, avvocato penalista individuato quale assessore esterno. Monardo era consigliere comunale di minoranza nella scorsa consiliatura. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è stata convocata per la venerdì alle ore 18.00 nella sala consiliare. Presidente del consiglio comunale dovrebbe essere designato il consigliere Giuseppe Alibrandi.



Ricordiamo che il sindaco Antonino Pezzo con la lista “Coraggio Sant’Onofrio” ha ottenuto 920 voti (il 53,43% dei consensi) superando il sindaco uscente Onofrio Maragò che con la lista “Tre Spighe” ha ottenuto 802 (46,57% delle preferenze).

